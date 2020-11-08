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08.11.2020 - 12:44 | | DHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasına ilişkin, "Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'ın 'Teşekkürler Kardeş Türkiye' yazılı paylaşımını retweetledi. Altun, kendi paylaşımında ise, "Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim Hikmet Hajiyev. Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Şuşanın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun

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