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07.05.2020 - 02:08 | | DHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye yepyeni bir heyecan ve kararlılıkla başlatmış olduğu 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek, devletimizin ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek

Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyeceğini belirten Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Devletimiz ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir. Devletimiz milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir. Güçlü ve bağımsız Türkiye, hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatıdır."

Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandıZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatı kullanılmaz hale geldi.
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