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28.08.2020 - 12:16 | | milliyet.com.tr

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos kutlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos açıklaması

İletişim Başkanı Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir.

Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan 30 Ağustos açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan 30 Ağustos açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan 30 Ağustos açıklaması


İsyanı gözlerine yansıdı! 'Kesinlikle istemiyorum'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Remzi Özbay (54), "Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz. Ben duyuyorum, bütün köyleri sarmış halay. Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım" dedi.
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