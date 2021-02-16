İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Gara'ya destek mesajları

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;

"Kahraman ordumuz Gara’yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır" dedi. Fahrettin Altun, CİMER'e gelen Gara'ya destek mesajlarından birkaçını paylaşırken, mesajlarda, bazı vatandaşların verilecek görevlere hazır olduklarını ifade ettikleri görüldü.