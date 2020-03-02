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02.03.2020 - 09:13 | | AA

İletişim Başkanlığı'ndan CHP Grup Başkanvekilinin yorumlarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan, bir CHP Grup Başkanvekilinin, Fahrettin Altun hakkındaki ifadelerini ilişkin açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan CHP Grup Başkanvekilinin yorumlarına ilişkin açıklama

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP grup  başkanvekilinin, İletişim Başkanı Altun'un İdlib'deki birliklere Rejim  unsurlarının saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  başkanlığında toplanan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirme yapmış olmasını eleştirdiği  hatırlatıldı.

İletişim Başkanlığının, 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle  Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak ihdas edildiği vurgulanan açıklamada,  söz konusu kararnamede Başkanlığın görevleri arasında  "kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması  için gerekli bilgi akışını sağlama"nın da bulunduğu belirtildi.

İdlib'deki menfur saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan  başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan  Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirmenin de bu görev uyarınca  Fahrettin Altun tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Böylesi bir toplantıya kimin katılıp kimin katılmayacağının tamamıyla  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğu belirtilen açıklamada şunlar  kaydedildi:
"Ana muhalefet partisi yetkililerini, böylesi hakikat karşıtı ifadelerle kamuoyunu  yanıltmaya çalışmadan önce devleti tanımaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın  iradesine ve kurumlarımıza saygılı olmaya, yasalara aykırı tutum ve söylemleri  ivedilikle terk etmeye davet ediyoruz.

Bu vesileyle bir de hatırlatma yapmak isteriz. Yürütme görevi ve yetkisi halk  tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na aittir. Dolayısıyla seçilmiş kişi sadece Sayın  Cumhurbaşkanımızdır.
Bakanlar,  başkanlar ve diğer üst kademe yöneticiler Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince  Cumhurbaşkanınca atanmış kişilerdir. Eski sistem alışkanlığıyla bir  Bakanın konuşmasını normal görüp bir Başkanın  konuşmasını anormal karşılamak ya cahilliktir ya kötü niyetliliktir.

Yeni sistemde bakanlıklar da başkanlıklar da  yürütmenin yardımcılarıdır. Gerek bakanlar gerekse  başkanlar kendi görev alanına giren konularda veya Cumhurbaşkanının talimatıyla  açıklama yapma sorumluluğu altındadır. Bu bir yetki değil ödevdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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