Son dakika haberi: İletişim Başkanlığı'ndan flaş Irak paylaşımı! İşte Türkiye'nin hedefi...

Kuzey Irak'a yönelik Pençe ve Kartal Harekatlarında terör örgütü ağır darbeler aldı. Sınır boyunca uzanan terör kampları ve geçiş yolları nokta atışlarla imha edildi. İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin neden Irak'ta operasyon yaptığı sorusunu yanıtladı.

Pençe ve Kartal harekatlarının terör örgütünün sızma girişimlerine karşı yapıldığı belirtilen paylaşımda, amacın, Türkiye Irak boyunca oluşturulmak istenen terör koridorunun engellemek olduğu belirtildi.

Irak ve Bölgesel Kürt Yönetiminin teröre karşı askeri bir çözüm üretemediğini hatırlatan İletişim Başkanlığı, DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon yapan Irak Merkezi Hükümeti'nin PKK'ya yönelik girişimde bulunmamasını eleştirdi.

Örgütün çocuk kaçırma ve doğal kaynaklara yönelik eylemlerinin operasyonu kaçınılmaz kıldığı ifade edildi. Terör örgütünün Sincar yapılanmasına uluslararası desteğe dikkat çekildi.

İletişim Başkanlığı yapılan operasyonla terör örgütünün ağır darbe aldığını açıklayarak, terör örgütünün komuta yapısı ve barınma alanlarının etkisiz hale getirildiğini ifade etti.