MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İletişim Başkanlığı'ndan 'haber doğrulama' platformu
ABONE OL
20.02.2021 - 16:07 | | AA

İletişim Başkanlığı'ndan 'haber doğrulama' platformu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele için yeni nesil "doğrulama platformu" hazırladı.

İletişim Başkanlığı'ndan 'haber doğrulama' platformu

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını "DOĞRU MU?" adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak. Platforma, İOS ve Android marketlerden ulaşılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri "DOĞRU MU?" platformunun sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.

Platformun test aşamasında olduğunu vurgulayan Altun, "Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından haber doğrulama platformu

İletişim Başkanlığından haber doğrulama platformu

 

 

Motosiklet sürücüsü lüks cipin altında kaldı!Antalya'da caddede ters yönden seyreden motosiklet, ara sokaktan çıkan lüks cipin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü Ümit Sönmez, (53), başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Yaralanan Sönmez, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından cipin altında çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Son dakika: Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Son dakika: Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Bugün Ömer Halisdemir’in doğum günü

Bugün Ömer Halisdemir’in doğum günü

Sıradaki Haber