Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Başkan Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eklem ağrıları şikayetiyle Ilgın Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.

Hastanede yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ertaş, "Sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim." ifadelerine yer verdi.