Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Başkan Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eklem ağrıları şikayetiyle Ilgın Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.
Hastanede yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ertaş, "Sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim." ifadelerine yer verdi.
Bursa’da şafak operasyonu! Mahalle ablukaya alındıBursa'da 600 polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alınırken, kapıların koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyona Özel Harekat, Narkotim, Çevik Kuvvet, Yunus, Asayiş ekiplerinden oluşan 600 polis görev alırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.