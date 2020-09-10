İlk seçimlerde iktidar olacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uzun bir süre CHP iktidar olamadı. Doğrudur. Ama bunun kabahati vatandaşta değil, kabahati bizde. Köy köy gezmezseniz, vatandaşın sofrasına oturmazsanız, Ankara’da konuşup ‘vatandaş bana oy verir’ derseniz bu iş olmaz. İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız ve Türkiye’yi bugün içinde bulunduğu bunalımdan çekip çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

9 Eylül 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP, 97. yaşını pandemi tedbirleri altında kutladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet dün ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Ardından CHP Genel Merkezi’nde kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajlar özetle şöyle:

TARİHLE YANIT: Bugün bizim mutlu günümüz. 97 yıl önce resmen kurulan CHP, güçlenerek yaşamını sürdürüyor. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en güçlü sosyal demokrat partisi olarak görevini sürdürüyor... ‘CHP’nin bu ülkede tek dikili ağacı yok’ demişlerdir. ‘İsmet Paşa asker kaçağı’ demişlerdir. Binlerce kişi buna inanmıştır. Ömrü savaş meydanlarında geçen bir kişi nasıl asker kaçağı olabilir? Sorgulamamıştır bile geniş kitleler, siyasetin etkisi altında...

176 TON ALTIN VARDI: Merkez Bankası’nın 1947 tarihli açıklamasında, ‘Merkez Bankası bünyesinde 176 ton altın var’ der. Osmanlı’nın borcunu ödüyorsunuz, elaleme avuç açmadan dünya kadar fabrika kuruyorsunuz... O kadrolar yolsuzluklarla da mücadele etmişlerdir. Bizim yolsuzluklar konusundaki hassasiyetimiz köklerimizden geliyor. Ama 1950’lerin sonunda Türkiye, ABD’den yardım almak zorunda kalır.

İYİ Kİ CHP VAR: Elbette CHP’nin de eleştirilecek yönleri, yanlışları olabilir. Ama ana eksenimiz hiç değişmemiştir. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni hazırladık. Devleti yönetenler önümüzdeki yüzyılı düşünüyorlar mı? Düşünemezler, öyle bir kapasiteleri yok. Ama iyi ki bu ülkede CHP var.

KABAHAT BİZDE: Uzun bir süre CHP iktidar olamadı. Doğrudur. Ama bunun kabahati vatandaşta değil, bizde. CHP’lilerde. Köy köy gezmezseniz, vatandaşın sofrasına oturmazsanız, Ankara’da konuşup da ‘vatandaş bana oy verir’ derseniz bu iş olmaz. Gezeceksiniz, vatandaşın sofrasına oturacaksınız, derdini dinleyeceksiniz. Sizi en sert şekilde eleştirse bile, büyük bir sabırla ve hoşgörü ile dinleyeceksiniz... Biz bu ülkeye huzuru getirmeye, bu ülkeyi büyütmeye kararlıyız.

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI: Türkiye’de yeni bir süreç başladı. Bir ekonomik buhranın içindeyiz. Erdoğan’a bir çağrı yaptım: Türkiye’yi bu buhrandan nasıl kurtaracağını çık madde madde millete anlat. Erdoğan bunu yapabilir mi? Yapamaz. Bilgisi, kapasitesi yok. Yapacağımız çok iş var. İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız ve Türkiye’yi bugün içinde bulunduğu bunalımdan çekip çıkaracağız. Söz veriyorum. En geç 5 yıl içinde bölgesinde kavganın olmadığı huzurun olduğu, işsizliğin büyük ölçüde önlendiği ve herkesin saygı duyduğu bir Türkiye inşa edeceğiz.

‘Mücadelemiz sürecek’

Kılıçdaroğlu Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 9 Eylül 1923’te kurduğunuz CHP’nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız. Yegane amacımız sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek

sürecektir.”