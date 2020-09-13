‘İmam hatipler bir davanın adı’

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nce Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 17. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuşan Kasapoğlu, imam hatip okullarının Türkiye’nin çok değerli eğitim yuvaları olduğunu belirterek, “Bu vesileyle milletimizin sahip çıktığı eğitim kurumları, bazı çevreler tarafından yıpratılmaya, devre dışı bırakılmaya çalışılmıştır. Bu ülkede milletin değerleriyle, manevi iklimiyle sıkıntısı olan, problemi olan zihniyetler hep var olagelmiştir” dedi. Ülkenin değerlerine, toprakların manevi iklimine sahip çıkanlar için imam hatip okullarının ömür boyu süren bir davanın adı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “İmam hatipler bu ülkenin iftihar vesilesi, gözbebeği. Bunu da her alanda ortaya koydukları çalışmalarla, başarılarla göstermektedirler” dedi. 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünü yaşadıklarını hatırlatan Kasapoğlu, “Darbeler maalesef demokrasi tarihimizin kara lekeleri. Temennimiz odur ki Rabbim bu aziz millete 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları, 15 Temmuzları bir daha yaşatmasın” diye konuştu. l İSTANBUL AA