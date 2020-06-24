İmamoğlu, birinci yılını paylaştı

Koronavirüs salgının İBB’ye maliyetinin 5 milyar lira olduğunu belirten İstanbul’da 8 milyon metrekare alanın dezenfekte edildiğini söyledi. Toplu taşıma kullanan vatandaşlara ücretsiz 200 bin maske dağıtıldığını belirten ve İSMEK aracılığıyla 1 milyon maske üretiminin devam ettiğini ifade eden İmamoğlu, “Sosyal yardım bütçemizi, belediye meclisimizin onayıyla dört kat artırdık. 860 bin aileye sosyal yardım verdik. ‘Askıda Fatura’ uygulamamızla 180 bin ihtiyaç sahibi ailenin su ve doğalgaz faturası ödendi” dedi. İstanbullu çiftçilere 3 milyon 591 bin fide dağıttıklarını söyleyen İmamoğlu, pandemi sürecinde yolcu kaybına uğrayan özel halk otobüslerine 76 milyon, deniz motorlarına 3 milyon, raylı sistem araçlarına 55 milyon lira destek sağlandığını söyledi.