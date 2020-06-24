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24.06.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İmamoğlu, birinci yılını paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019’da tekrarlanan seçimlerin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Birlikte Başardık” konulu toplantıda bir yıllık bilançoyu paylaştı.

İmamoğlu, birinci yılını paylaştı
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

 Koronavirüs salgının İBB’ye maliyetinin 5 milyar lira olduğunu belirten İstanbul’da 8 milyon metrekare alanın dezenfekte edildiğini söyledi. Toplu taşıma kullanan vatandaşlara ücretsiz 200 bin maske dağıtıldığını belirten ve İSMEK aracılığıyla 1 milyon maske üretiminin devam ettiğini ifade eden İmamoğlu, “Sosyal yardım bütçemizi, belediye meclisimizin onayıyla dört kat artırdık. 860 bin aileye sosyal yardım verdik. ‘Askıda Fatura’ uygulamamızla 180 bin ihtiyaç sahibi ailenin su ve doğalgaz faturası ödendi” dedi. İstanbullu çiftçilere 3 milyon 591 bin fide dağıttıklarını söyleyen İmamoğlu, pandemi sürecinde yolcu kaybına uğrayan özel halk otobüslerine 76 milyon, deniz motorlarına 3 milyon, raylı sistem araçlarına 55 milyon lira destek sağlandığını söyledi. 

Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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