MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İmamoğlu’nu tehdit eden sanığa tahliye
ABONE OL
08.05.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

İmamoğlu’nu tehdit eden sanığa tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na e-posta yoluyla “tehdit” ve “hakaret” ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu, tahliye edildi.

İmamoğlu’nu tehdit eden sanığa tahliye
ELİF ALTIN İstanbul

İstanbul 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu SEGBİS ile bağlandı. İmamoğlu’nu ise avukatı Sercan Polat temsil etti. Sanık Görgünoğlu, suça konu sözleri bizzat kendisinin yazdığını söyleyerek, “Bu sözleri Ekrem İmamoğlu’nun FETÖ’cü olduğunu düşünerek yazmıştım. Kendisinin CHP’li olmadığını ve CHP’yi bir araç olarak kullandığını düşünüyorum” diyerek beraatini istedi. İmamoğlu’nun avukatı ise “Biz soruşturma aşamasında sanığın başkalarıyla irtibatlı olup olmadığı konusunda araştırma yapılmasını istedik. Bu araştırma yapılırsa suç niteliğinin değişme ihtimali vardır. Sözlerinden müvekkilimin istifasını istediği anlaşılmaktadır. Tehdide yönelik sarf etmiş olduğu sözler canavarca saikle söylenmiştir. Herhangi bir pişmanlık duymamakta, yapmış olduğu eylemlerle gurur duymaktadır. Sanığın üst hadlerden cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme, Görgünoğlu’nu tutuklu kaldığı süre ve kaçma şüphesi olmadığı gerekçeleriyle tahliye etti.            

 

Adana'da narkotik uygulamasına helikopter desteğiAdana'da 540 polisle helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı. Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde 540 polisin katıldığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Esenler'de korkutan göçük! Binalar boşaltıldı, sokak kapatıldı...

Son dakika haberi: Esenler'de korkutan göçük! Binalar boşaltıldı, sokak kapatıldı...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu gidiş eve değilse, iyi değil!

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu gidiş eve değilse, iyi değil!

Sıradaki Haber