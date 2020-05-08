İmamoğlu’nu tehdit eden sanığa tahliye

İstanbul 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu SEGBİS ile bağlandı. İmamoğlu’nu ise avukatı Sercan Polat temsil etti. Sanık Görgünoğlu, suça konu sözleri bizzat kendisinin yazdığını söyleyerek, “Bu sözleri Ekrem İmamoğlu’nun FETÖ’cü olduğunu düşünerek yazmıştım. Kendisinin CHP’li olmadığını ve CHP’yi bir araç olarak kullandığını düşünüyorum” diyerek beraatini istedi. İmamoğlu’nun avukatı ise “Biz soruşturma aşamasında sanığın başkalarıyla irtibatlı olup olmadığı konusunda araştırma yapılmasını istedik. Bu araştırma yapılırsa suç niteliğinin değişme ihtimali vardır. Sözlerinden müvekkilimin istifasını istediği anlaşılmaktadır. Tehdide yönelik sarf etmiş olduğu sözler canavarca saikle söylenmiştir. Herhangi bir pişmanlık duymamakta, yapmış olduğu eylemlerle gurur duymaktadır. Sanığın üst hadlerden cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme, Görgünoğlu’nu tutuklu kaldığı süre ve kaçma şüphesi olmadığı gerekçeleriyle tahliye etti.