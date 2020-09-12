İnce: Bizim soframız 83 milyona açıktır

İnce dün Memleket Hareketi kapsamında 8’inci şehir ziyaretini Mardin’e gerçekleştirdi. Otobüsle kente gelen İnce, vatandaşlarla sohbet etti. Burada açıklama yapan İnce, Türkiye’yi karış karış gezeceklerini belirterek, “Kadim şehrimizin güzel sokaklarındayız, Mardin’deyiz. Bu sekizinci vilayetimiz. Türkiye’yi karış karış, 81 vilayeti gezeceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Bizim ‘Memleket Hareketi’ndeki arkadaşlarımız sırayla gelecekler” dedi. l MARDİN DHA