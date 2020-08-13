İnce, bugün yolunu çizecek

CHP’nin 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan İnce’nin, son CHP kurultayındaki gelişmelerden sonra arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yaptığı, bunun sonucunda yeni bir parti kurulması kararı aldıkları iddia edilmişti. İnce bu iddiayı ilk etapta yalanlamazken, daha sonra verdiği bir röportajda “Ben bir parti kurmuyorum; yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum. Bu yol Diyarbakır’da karpuz tarlasına gidiyor. Sümbül Deresi’nde işçilerle olacağım, Rize’de çay toplayacağım. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber” dedi.

İnce geçtiğimiz hafta da “Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu süreçte herkes konuştu. Bir tek ben konuşmadım. Önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde her tür soruya cevap vererek, bunları anlatacağım” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın geldiği saatlerde Ankara’da eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, “İnce” krizi konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyordu.

Çetin ve Karayalçın, Kılıçdaroğlu’nun ardından önceki gün de İnce ile bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede Karayalçın’ın parti bütünlüğü ve birliği vurgusu yaptığı, bugünkü basın toplantısını kastederek İnce’ye “partide kal masayı devirme” dediği kulislere yansıdı.

İnce, bugün Çukurmambar Holiday Inn Otel’de saat 10.30’da basın toplantısı düzenleyerek yol haritasını kamuoyuna açıklayacak. Toplantı pandemi nedeniyle basın mensupları dışındaki katılımcılara kapalı olacak.