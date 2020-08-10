İnce: Haftaya konuşacağım

Yalova’nın Elmalık köyündeki bahçesinde açıklamalarda bulunan İnce, “Önümüzdeki hafta Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu süreçte herkes konuştu. Bir tek ben konuşmadım. Konuşsunlar bakalım. Herkes eteklerindeki taşları döksün. Önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde her tür soruya cevap vererek, bunları anlatacağım” dedi.

‘Kırgın değilim’

İnce, CNN Türk’e yaptığı açıklamada da “Hakkımda bir sürü yalanlar, iftiralar var. Pek çok ipe sapa gelmez adam açıklama yapıyor. Bunları duyuyorum, kulaklarımı kapadım. Önümüzdeki hafta Ankara’da her şeyi detaylarıyla açıklayacağım” ifadelerini kullandı. İnce “Hain diyenler, bölücü diyenler hepsini biliyorum. Kim hain, kim bölücü herkes önümüzdeki haftayı beklerse öğrenecek. Biz Atatürk’ün partisinin 40 yıllık neferiyiz. Onu için biraz sabır. Kimseye küskün değilim” dedi.

Eski genel başkanlar devrede

Çetin ve Karayalçın’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü. CHP Genel Merkezi’ndeki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Eski genel başkanların, Muharrem İnce’nin açıklamaları sonrasında parti içindeki muhtemel kopuşu engellemek için devreye girdiği öğrenildi.- ANKARA Milliyet