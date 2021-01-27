MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İnce için ilk istifa
ABONE OL
27.01.2021 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

İnce için ilk istifa

Ankara’da Muharrem İnce’nin kuruluş hazırlıklarını yürüttüğü parti için CHP’den kopma olup olmayacağı takip edilirken, ilk istifa açıklaması bir belediyeden geldi.

İnce için ilk istifa

Antalya’ya bağlı İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP’den istifa edip Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağını açıkladı. Küçükkuru, “Milletvekillerimiz de var. Onlar da ayrılacak” dedi.

Milliyet’e konuşan Küçükkuru, bu hafta partiden ayrılacağını belirterek, istifa gerekçesini şu sözlerle anlattı: “Parti içerisinde demokrasi mücadelesi ettik ama başaramadık. Biz Atatürk devrimcileri yolumuza devam ediyoruz. Muharrem Bey’in çizgisi belli. Biz onunla devam edeceğiz.”

    Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BUDO ve İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

    BUDO ve İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün İstanbul hava durumu...

    İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün İstanbul hava durumu...

    Sıradaki Haber