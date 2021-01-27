İnce için ilk istifa

Antalya’ya bağlı İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP’den istifa edip Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağını açıkladı. Küçükkuru, “Milletvekillerimiz de var. Onlar da ayrılacak” dedi.



Milliyet’e konuşan Küçükkuru, bu hafta partiden ayrılacağını belirterek, istifa gerekçesini şu sözlerle anlattı: “Parti içerisinde demokrasi mücadelesi ettik ama başaramadık. Biz Atatürk devrimcileri yolumuza devam ediyoruz. Muharrem Bey’in çizgisi belli. Biz onunla devam edeceğiz.”