‘İnce randevu isterse veririz’

CHP’den istifa edecekleri ve Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği iddia edilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel karar arifesinde. Üç isim, yapacakları toplantının ardından istifa ya da CHP’de kalma yönünde bir karar verecek.

Bu arada gözler Kılıçdaroğlu ve İnce arasında bir görüşme olup olmayacağına çevrildi. CHP’li bir kaynak, “Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’ndan randevu isterse randevu veririz ama özel olarak çağırmamız mümkün değil, o geçti” değerlendirmesini yaptı.

Mektup yazmışlardı

Bir süredir partinin çeşitli konulardaki politikalarından rahatsızlık duyan Çelebi ve Aksoy, Kılıçdaroğlu’na 10 Aralık’ta “dar kadroculuk ve ekipçilik” ve “ittifak” eleştirisi içeren bir mektup yazdı. İstifa ederek İnce’nin kuracağı partiye geçecekleri iddia edilen üç milletvekili yakın takibe alındı. Parti yönetimi vekillerle birkaç kez bir araya geldi. Son olarak Kılıçdaroğlu, salı günü Meclis’teki makamında milletvekilleriyle 1.5 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından, “İstifa edeceğiniz iddialarına ne diyorsunuz” sorusuna Çelebi, “şu an öyle bir durum yok” yanıtını verdi.

Edinilen bilgiye göre, üç milletvekili kendi aralarında yapacakları bir değerlendirme toplantısının ardından karara varacak. Üç milletvekilinin ne yapacaklarına ilişkin yoklamalara, “şu anda beklemedeyiz” dedikleri öğrenildi.

Üç vekil ile yapılan görüşme trafiğinin ardından gözler Kılıçdaroğlu ve İnce arasında da bir görüşme olup olmayacağına çevrildi. CHP’li bir kaynak, “Kendileri isterse randevu verilir. Ama Kılıçdaroğlu çağırıp, ‘gel konuşalım, gitme, parti içinde kal’ demez. Kılıçdaroğlu randevu isteyen herkese randevu verir. İnce de bizim için randevu isteyenlerden biridir. İnce, Kılıçdaroğlu’ndan randevu isterse, randevu veririz ama özel olarak çağırmamız mümkün değil, o geçti” ifadelerini kullandı.