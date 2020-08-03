İnce yeni partiyi değerlendiriyor: Karar aldığımda açıklarım

İnce’nin, CHP’den ayrılarak, yeni parti kuracağı iddiası tartışılmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, daha önce iki kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olan ancak kazanamayan, 2018 seçimleri sonrası başlattığı olağanüstü kurultay hareketinde de amacına ulaşamayan İnce, partisiyle ipleri koparma noktasına geldi. İnce ve birlikte hareket ettiği destekçileri, CHP’nin il-ilçe kongrelerinden başlayan son kurultay sürecinde de beklenen etkinliği sağlayamadı. Bu gelişmeler üzerine İnce cephesi, yeni partide siyaset yapmayı, bir seçenek olarak değerlendirmeye aldı. Yeni parti iddiasının kamuoyunda nasıl bir etki yarattığını yakından takip eden İnce’nin, toplumdaki algıyı da dikkate alarak nihai kararını açıklayacağı bildirildi.

Twitter’dan açıklama

İnce dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar” ifadelerini kullandı.