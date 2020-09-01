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01.09.2020 - 07:00 | | KAAN ULU Ankara DHA

İnce yola çıkacak

Muharrem İnce, Memleket Hareketi’nin 4 Eylül Cuma günü Sivas’tan yola çıkacağını duyurdu.

İnce yola çıkacak

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Memleket Hareketi, 4 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Sivas Nuri Demirağ Havalimanından yola çıkacak. Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz. Memleket Hareketi, Türkiye’nin bereketi” dedi. İnce, ‘Memleket Hareketi’ otobüsünün fotoğrafını da paylaştı. Türkiye haritası üzerinde “Memleket Hareketi” yazan otobüste, İnce’nin fotoğrafları da yer aldı.

Türkiye genelinde FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.
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