İnce yola çıkacak

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Memleket Hareketi, 4 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Sivas Nuri Demirağ Havalimanından yola çıkacak. Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz. Memleket Hareketi, Türkiye’nin bereketi” dedi. İnce, ‘Memleket Hareketi’ otobüsünün fotoğrafını da paylaştı. Türkiye haritası üzerinde “Memleket Hareketi” yazan otobüste, İnce’nin fotoğrafları da yer aldı.