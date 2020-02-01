‘İncirlik’ten çekilme iddiaları gerçek dışı’

USEUCOM kaynakları Türkiye’deki temasları hakkında Milliyet’e bilgi verdi. Kaynaklar, Türkiye’nin bölgedeki stratejik NATO müttefiki olarak liderlik rolü, Suriye’de süregelen güvenlik meseleleri, Doğu Akdeniz’deki deniz operasyonları ve ortak tatbikatlar ve eğitimlerle devam eden güçlü savunma ilişkisini içeren konuların tartışıldığını bildirdi. Görüşmelerde, Türkiye ve ABD arasında 17 Ekim’de varılan mutabakatta gelinen son aşama ve güvenli bölgenin durumunun da ele alındığı bildirildi.

ABD’li yetkililerin, Türk yetkililere İdlib’de artan gerilimden endişe duyduklarını ifade ettiği de belirtildi. Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarının desteklenmesi gerektiğine vurgu yapılırken, Türk askerine bölgede her türlü desteğin sağlanabileceğine de dikkat çekildi.

‘Rutin çıkarma’

ABD’nin Adana İncirlik Üssü’nde çalışan Türk işçilerinin yarısını işten çıkarma kararı aldığını duyurmasının ardından, ABD’nin İncirlik Üssü’nden çekileceği iddiaları gündeme gelmişti. ABD’li USEUCOM kaynakları, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve ABD’nin Avrupa ve Türkiye’den çekilmeyeceğini bildirdi. İşten çıkarmaların Avrupa genelinde de “rutin” olarak yapıldığını ve ABD’nin Türkiye ile ilişkilerin güçlü olduğu ifade edildi.