İnfaz düzenlemesi tartışması dinmiyor

CHP, hükümlülere ceza indirimi getiren yeni infaz yasasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmaya hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvuru hazırlığını emanet ettiği İstanbul Milletvekili, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, ceza indirimlerinin kapsamının, CHP’nin taleplerinin dışına çıkılmadan genişletilmesini sağlamak için hassas bir çalışma yürütüyor.

CHP, TBMM’de en fazla üyeyle temsil edilen iki partiden biri olma sıfatıyla açılacak davanın, başvuru dilekçesinin hazırlanması için kapsamlı çalışma yürütülüyor. Bu konuda görev üstlenen Kaboğlu önceki gün Kılıçdaroğlu ile de görüşerek, çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

CHP’nin çekinceleri

Bu kapsamında öncelikli olarak, “CHP’nin kanun kapsamındaki tahliyeleri durdurmak istediği” algısının oluşmaması için hassasiyet gösterildiği bildirildi. Parti içinden bazı hukukçuların da, AYM’nin olası bir iptal kararıyla, CHP’nin “kırmızı çizgimiz” dediği, “uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarına da ceza indirimi gelebileceği” çekincesini dile getirdiği öğrenildi. Tüm bu farklı görüşlerin, hazırlık aşamasında değerlendirildiği aktarıldı.

‘Aykırılık diz boyu’

Başvuru hazırlıklarını Milliyet’e anlatan Kaboğlu, iktidar kanadından gelen “yasanın Anayasaya aykırı olmadığı” açıklamalarına, çalışmalarından çıkan ilk tespitlerle yanıt verdi. Kaboğlu, “Kanun metninde çok sayıda Anayasa’ya aykırılık var. Sadece bir örnek vermem gerekirse, AYM’nin daha önce iptal ettiği bir madde aynen bu kanuna konulmuş. Bu daha önce kimse tarafından fark edilmedi” dedi. İnfaz kanunun 63. maddesine işaret eden Kaboğlu, “5607 sayılı kanunun, geçici 12 maddesinin, ikinci fıkrasının son cümlesi, AYM’nin 2007/42 sayılı kararıyla iptal edilmişti. İptal edilen madde aynen infaz düzenlemesine konulmuş. Bu bile ne kadar özensiz olunduğunu gösterir” ifadelerini kullandı.

Kaboğlu bu cümlenin, AYM’nin kararlarının kesin olduğunu düzenleyen Anayasa’nın 157. maddesine aykırı olduğunu da anlattı, “Anayasa’ya aykırılıklar diz boyu” dedi.

CHP’den iki proje

100. yılı dünya barışına adıyoruz

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için “Cama Yansıyan Kardeşlik” ve “Zaman Kapsülü” isimli iki proje hazırladı. Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı video mesajında, çocuklara şöyle seslendi: “Coşkuyla kutlamayı beklediğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu sene evlerinizde kutlayacaksınız. Tarihi bir döneme tanıklık ettiğimiz bu günlerde dayanışmanın, sevginin, barışın ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Ulusal egemenliğin 100. yılını sağlık dolu bir dünya dileğiyle dünya barışına adıyoruz. Sizler de tüm dünya çocuklarıyla birlikte duygularınızı video, yazı ya da resimlerle paylaşın, gelecek güzel günlere mesajınızı bırakın. Dünyayı barışla iyileştirelim. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşmak dileğiyle... Sizleri çok seviyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de projelere ilişkin bilgi verdi. İlgezdi, “Zaman Kapsülü” projesi için bir web sayfası hazırladıklarını ve çocuklardan gelecek tüm resim, video ve yazıları bu sayfaya yükleyeceklerini belirterek, bu sitenin 1 yıl sonra erişime açılacağını kaydetti. İlgezdi, “Cama Yansıyan Kardeşlik” projesiyle de 17-24 Nisan tarihlerinde çizilecek resimlerin camlara yapıştırılmasının öngörüldüğünü belirtti. - ANKARA Milliyet

CHP’den başkanlara soruşturma tepkisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında, bağış kampanyaları nedeniyle soruşturma başlatılmasını eleştirdi. Öztrak, “Ülkemiz yanıyor. İnsanlarımız ızrar halinde. Genel Başkanımıza ve partimize yurdun dört köşesinden mektuplar yağıyor, yardım talep ediliyor. Sarayda hiç mi aklı başında biri kalmadı. Vatandaş ızrar halindeyken, yardım yapanı engellemek nasıl bir zihniyetin işidir? Bu artık zurnanın ‘zırt’ dediği yerdir” dedi. - ANKARA Milliyet