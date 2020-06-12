‘İnfaz’ iptali için AYM’ye ‘esas’ başvuru

Başvuru dilekçesini yüksek mahkemeye teslim eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Düşüncesini twitter, facebook, medya yoluyla ifade edenler de infaz indiriminden yararlansın. Hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler de yararlansın” dedi.



CHP, hükümlülere infaz indirimi getiren kanunun iptali istemiyle AYM’ye ilk başvurusunu 22 Nisan’da “şekil” yönünden yapmıştı.



CHP’li Altay, dün, AYM’ye giderek partisinin ikinci başvurusunun dilekçesini teslim etti. Altay, daha sonra “esas” yönünden yapılan başvuruya ilişkin mahkeme önünde açıklamalarda bulundu. 69 maddelik kanunun 14 maddesinin iptalini istediklerini belirten Altay, “Uzun ve çok titiz bir çalışmadan sonra başvurularımızı teslim ettik. Sonuçları bakımından kıldan ince, kılıçtan keskin bir durumla karşı karşıyayız. CHP, eli kanlı teröristlerin de tahliyesini istiyor zannedilmesin. Burada hakkaniyet noktasında, kamu vicdanını incitmeme noktasında çok titiz bir çalışma yürüttük. Hırsız, arsız, uğursuz, gaspçı infaz indiriminden yararlanırken, düşüncesini yayınlayanın yararlanmaması hakkaniyet ilkesine uymaz dedik. Hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler yararlansın” dedi.



