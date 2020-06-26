İnfaz yasası ikinci kez AYM gündeminde

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen AYM, istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesinin 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvurmuştu. AYM Genel Kurulu, dünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı. Başvuruda eksiklik tespit etmeyen AYM Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. CHP, daha önce de yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiş AYM bu başvuruda da ilk incelemeyi tamamlayarak istemin esastan karara bağlanmasına hükmetmişti.



YKS başvurusuna ret



Öte yandan AYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.