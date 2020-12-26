26.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
İnönü, vefatının 47. yılında anıldı
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 47. yılında Anıtkabir’deki mezarı başında anıldı.
Törene; İsmet İnönü’nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, askeri erkân ve CHP yöneticileri de katıldı. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Atatürk’ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi’nin mimarı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı; büyük devlet ve siyaset adamı, Genel Başkanım İsmet İnönü’yü aramızdan ayrılışının 47. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Twitter paylaşımında, “Millî çıkarlarımız konusundaki örnek duruşuyla değerli devlet insanı İsmet İnönü’yü saygı ve rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.
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