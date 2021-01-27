CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Çelik, “Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki valilerimize, kaymakamlarımıza ‘militan’ diyerek büyük skandala imza atmaya devam etti. Bu yönetim, ‘devleti kuran parti’ denilen CHP’yi, devlete saldıran, devleti yıkmaya çalışan bir parti haline getiriyor. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına ‘militan’ diyenler faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım” dedi.

Ekonomi ve yargıyla ilgili reform çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Çelik, “Derinlemesine bir çalışma yapılıyor. Yargı mensuplarının, vatandaşların, avukatların şimdiye kadar ki uygulamadan geri dönüşlerini alıyor Bakanlıklarımız. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz seri mahkeme, basit yargılama e- duruşmalarla ilgili tepkiler nasıldır, vatandaş memnuniyeti nedir, avukatların değerlendirmeleri nedir bunları alıyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı tamamlanmak üzere. Hepsi MYK’mızda kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Belki birkaç toplantı daha yapmak gerekecek. Bu çalışıldıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.