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02.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin

Bugüne kadar 55 ülkeye koronavirüsle mücadele için 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı yapan Türkiye, zor durumdaki Afrika ülkesi Somali’ye de tıbbi malzeme yardımı yaptı.

İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Somali’deki kıtlık nedeniyle on binlerce insanın öldüğü 2011’de yine bir ramazan günü bu dost ve kardeş ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Somalililerin umudu olduğunu ve dünyanın dikkatini buradaki insani drama çektiğini belirtti. Kalın, “Somali’nin çehresi değişti. İnsan onuru korundu. Ve şimdi yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tanı kiti, tulum, maske ve tıbbi cihaz içeren kargo uçağı bu gece Somali’ye gidiyor. Salgınla mücadelede Türkiye kardeşlerinin yanındadır. İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin” ifadelerini kullandı.                             

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