‘İrini Operasyonu kesinlikle taraflı’

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), tüm ülkelere yaptığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) destekleme ve onun dışındaki gruplarla teması kesme çağrısını hatırlattı. Çağrıya sadece Türkiye’nin yanıt verdiğini vurgulayan Çavuşoğyu, “Diğer ülkeler görmedik, duymadık oyununu oynadılar” dedi. Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşına hitap ederek şöyle devam etti: “Diğer taraftan, Arancha, şunu samimi söylüyorum, İrini Operasyonu’na siz iyi niyetli bakabilirsiniz ama sahadaki uygulamalara baktığımız zaman kesinlikle taraflı. Yani, Hafter’i destekliyor, Libya hükümetini (UMH) cezalandırıyor.... Şimdi havadan, karadan, sürekli ambargoyu deldiğini söylediğiniz İrini Operasyonu ne yapıyor? Sadece bizim gıda ve malzeme götürdüğümüz gemileri yoklamaya kalkıyor, arada bir gerginlik oluyor. Mısır’dan gelen silahları, Suriye’den, Rusya’dan gelen uçakları, Fransa’nın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin oraya gönderdiği uçak ve silahları denetleyebiliyor mu?”

Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Ayasofya’nın ibadete açılmasına gösterdiği tepkiyi anlamanın mümkün olmadığını söyleyerek, şöyle devam etti: “Yunanistan’ın şunu kabul etmesi lazım. Ayasofya, 481 yıl cami olarak hizmet etti. Bazı bölümlerinde ibadet yapılıyordu ama 86 yıldır da müze olarak korundu ama bu Türkiye’nin egemenlik meselesidir. Biz tekrar cami olarak açtık ama dünya kültür mirası olarak da tüm özelliklerini nasıl 1453’ten bu yana koruduysak, hatta ihya ettiysek bundan sonra da koruyacağız. Bayrak indirme, Türk bayrağını yakma... Böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Biz, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Yunanlıları denize döktükten sonra da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Yunan bayrağına saygı göstermişiz. Biz böyle bir milletiz. Onlar da kendilerine yakışanı yapar.”

‘Hepimize miras’

İspanyol Bakan Laya ise, “Ayasofya’dan da bahsettik. Biz de İspanya olarak burasının, ‘ortak bir yuva’ olmasına devam edilmesini istiyoruz. Hepimiz için ortak bir miras. Türkiye’nin de UNESCO’nun koyduğu şartlara saygı duyacağını söylemesi bizi memnun etti” dedi.