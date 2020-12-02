Irkçılığa karşı birlikte çalışalım

Bugün de bazı toplumların Kovid-19 salgınının faturasını göçmenlere çıkardığını söyleyen Altun, “Avrupa’da her anlamda örnek bir azınlık olan Türk toplumu da saldırgan bir ayrımcılıkla karşı karşıya. Üstelik bu durum, Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin’in Kovid-19 aşısını bulmalarına rağmen değişmiyor. Herkesin iyiliği için, özellikle Avrupalı dostlarımızı, tarih tekerrür etmeden önce göçmen ve Müslüman karşıtı anlayışın önüne geçmeye davet ediyoruz. Mevcut durumu Avrupalı Yahudilerin 1920’lerde maruz kaldığı şeytanlaştırmayla kıyaslayanlara karşı çıkmak yerine, ırkçılık ve aşırıcılığı reddetmek için birlikte çalışma çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Altun, Türkiye’nin AB ile daha yakın bir ilişki kurmak istediğini söyleyerek, “Buna gayret ediyoruz. Ortak dayanışma ve iş birliğimiz, Avrupa’daki nefret ve ayrımcılık çağrılarına karşı koyma noktasında kilit önemdedir. Birliğin, dünyadaki Müslümanlarla bir sorunu olmadığını kanıtlamasının tek yolu, Türkiye’ye saygılı davranmasıdır. Zira dostluğun, riyakârlık ve üstten bakmayla bir arada olamayacağı ortadadır. Türkiye’nin ‘taviz vererek Avrupa’nın dostluğunu kazanması gerektiği’ fikri, hem haksızdır hem de gerçeklikten uzaktır. Bunun yerine, Avrupalı muhataplarımıza, ilişkilerimizi ileriye götürecek tek unsurun diyalog olduğunu ifade ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.