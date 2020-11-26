Irkçılığa karşı güç birliği çağrısı

Erdoğan, korona salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen 36’ncı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı’nın Açılış Oturumu’na canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler olarak salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için imkanları seferber etmek gerektiğini söyleyen Erdoğan, İİT Tercihli Ticaret Sistemi’nin uygulamaya konulmasına yönelik harcanan çabaları takdirle karşıladığını vurguladı,

‘Sessiz kalamayız’

Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayan birçok Batılı devlette Müslümanlara yönelik hukuksuzlukların sıradan bir vaka haline geldiğini hatırlatan Erdoğan, “Hatta İslam ve Müslüman düşmanlığı kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür... Hiçbirimizin bu vahim tablo karşısında sessiz kalma lüksü yoktur. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Hiç şüphesiz bunun yolu da güç birliği yapmamızdan geçiyor” dedi.