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26.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Irkçılığa karşı güç birliği çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hukuk ve  demokrasi içinde uluslararası platformları da kullanarak Batı’yı veba gibi saran  kültürel ırkçılıkla mücadele etmek durumundayız. Hiç şüphesiz bunun yolu da güç  birliği yapmamızdan geçiyor.” dedi.

Irkçılığa karşı güç birliği çağrısı

 

Erdoğan, korona salgını nedeniyle  çevrim içi düzenlenen 36’ncı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari  İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı’nın Açılış Oturumu’na canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler olarak salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin  devamlılığını sağlamak için imkanları seferber etmek gerektiğini söyleyen Erdoğan, İİT Tercihli Ticaret Sistemi’nin uygulamaya konulmasına yönelik harcanan çabaları takdirle karşıladığını vurguladı,

‘Sessiz kalamayız’

Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayan birçok Batılı devlette Müslümanlara yönelik hukuksuzlukların sıradan bir vaka haline geldiğini hatırlatan Erdoğan, “Hatta İslam ve Müslüman düşmanlığı kimi Avrupa ülkelerinde bizzat  devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür... Hiçbirimizin bu vahim tablo karşısında sessiz kalma lüksü yoktur. İslam  düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan  kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Hiç şüphesiz bunun yolu da güç birliği yapmamızdan geçiyor” dedi.

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