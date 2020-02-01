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01.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Irkçılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin antisemitizm, ırkçılık ve aşırılığa karşı mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

‘Irkçılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz’

Ersoy, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü” etkinliğinde bir konuşma yaptı. Son zamanlarda Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde din ve ırk temelli nefret suçlarının arttığına dikkati çeken Ersoy, küresel çapta artan ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı “sıfır tolerans” ilkesiyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Ersoy, “Türkiye insanlığa karşı suç olarak gördüğü antisemitizm, ırkçılık ve aşırılığa karşı mücadelesini sürdürmektedir. Kin ve düşmanlık içeren söylem ve eylemlere karşı gerekli önlemlerin alınması, Holokost kurbanlarının hatıralarının onurlandırılmasına hizmet edecektir” dedi. Anma etkinliğine, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva da katıldı. 

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