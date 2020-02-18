İsmail Ok, İYİ Parti’den istifa etti

İstifasını yazılı açıklama ile duyuran Ok, İYİ Parti’nin, “Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı” ile kurulduğunu, ancak bu iddianın çok kısa zamanda yerle bir olduğunu öne sürdü. Ok, şunları kaydetti: “Sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros vakıflarında görev yapanlar, Başkanlık Divanı’nda en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü genel başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Sorosçuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde sakınca görmemiştir.”

CHP ile yapılan seçim iş birliğine de değinen Ok, “İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gittim. Sayın İmamoğlu, seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş’ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Partimiz yönetiminin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ifade ettikten sonra parti yönetiminin görüşünü sordum. En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceği anlaşılmış oldu” ifadelerini kullandı.

‘Kırgın değilim’

Üzücü olsa da ayrılığın daha hayırlı olduğunu belirten İsmail Ok, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Başta genel başkanımız olmak üzere hiçbir partilimiz ile dargınlığım, kırgınlığım veya şahsi bir problemim söz konusu olamaz. Ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıncı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu’nun kurduğu parti ile ne de Sayın Babacan’ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz. Bu dönem son milletvekilliğimdir.”

İYİ Parti’den geçen hafta da Antalya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal istifa etmişti. Ok’un istifası ile İYİ Parti milletvekili sayısı 37’ye indi.