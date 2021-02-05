İstanbul 2 No’lu Baro’da ilk ruhsat töreni

Baronun, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ndeki temsilciliğinde yapılan törende avukat İlyas Yamak İle avukat Faruk Sarıoğlu cüppelerini giyerek ruhsatlarını Baro Başkanı avukat Gönül Yıldız’dan aldı. Başkan Yardımcısı Niyazi Paksoy da genç avukatlara rozetlerini taktı. Törene İstanbul 2 No’lu Barosu’nun yönetim kurulu üyeleri ile avukatlar ve genç avukatların yakınları katıldı.