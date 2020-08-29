‘İstanbul Barosu’na suç duyurusunda bulunacağım’

Soylu, “Bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu’na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum. Yazıklar olsun” dedi. Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Savcı Şehit Selim Kiraz’ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını İstanbul Barosu’na asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Gerçi Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanıyla oynamasınlar artık.” Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine değinen Soylu, “Yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde. Bugün milletimiz uykusundayken, evlatlarımız Kars’ta Kağızman’da kırsalda hem de 1’i turuncu, 2’si gri renk olmak üzere bir grubu daha imha ettiler. Allah onlardan razı olsun” dedi.