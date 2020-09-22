İstanbul BM’nin merkezi olsun

BM’nin kuruluşunun 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderen Erdoğan, “Sayın Genel Kurul Başkanı, sayın Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı’nın saygıdeğer başkanları, sevgili gençler sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla saygı ile selamlıyorum” dedikten sonra şu mesajları verdi:

SALGIN ADALETSİZLİKLERİ ORTAYA ÇIKARDI: Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 75. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Yıl dönümleri bir kutlama vesilesi olduğu kadar muhasebe yapmak için de değerli birer fırsattır. insanlık olarak koronavirüs salgını başta olmak üzere, sağlığımızı, ekonomimizi, toplumsal barışımızı ve geleceğimizi etkileyen birçok önemli sorunla yüzleşiyoruz. Dünya genelinde 170 milyon insanın acil yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğu bir tablo ile karşı karşıyayız. Açlık çekenlerin sayısı 820 milyonu aşarken, 70 milyondan fazla insan da çatışma ve baskılardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. COVID-19 salgını maalesef dünyadaki bu adaletsizlik ve eşitsizlikleri çok daha keskin hale getirmiştir. Dünyanın milli gelire göre en fazla yardım yapan ülkesi olarak elimizdeki tüm imkânlarla salgının yol açtığı sıkıntıları hafifletmeye çalıştık. Bu süreçte kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken, din, dil, ırk, kıta ayrımı gözetmeden dünyanın 146 ülkesine tıbbi malzeme ve teçhizat gönderdik.

REFORM ŞART: Ortaya konulan ideallere rağmen Birleşmiş Milletler sistemi, ne çatışmaları önlemede ne de başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz. Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi’ni reforma tabi tutmamız gerekiyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir konsey yapısı, adil de sürdürülebilir de değildir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini almıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun da güçlendirilmesi ve canlandırılması sorunlarımızın çözümüne katkı yapacaktır.

İSTANBUL TEKLİFİ: Kıtaların kavşak noktası olan İstanbul’un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir.

TÜRKİYE İÇİN İFTİHAR VESİLESİ: 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini Kıdemli Diplomat Volkan Bozkır’ın üstlenmesi Türkiye için iftihar vesilesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şanstır. Türkiye’ye gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler sistemine desteğimizi ve katkılarımızı sürdüreceğimizi bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum.

‘BM değişime ayak uydurmalı’

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, dünyanın BM’nin kurulduğu tarihten bu yana, tahayyül dahi edilemeyecek oranda değiştiğini ve örgütün kuruluş amacına hizmet etmeyi sürdürmesi için değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu belirtti. Bozkır, BM’nin 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli etkinlikte yaptığı konuşmada, BM üyesi ülkelerin çok taraflı iş birliğine bağlılığının örgütün bugün ayakta olmasının en önemli nedeni olduğunu söyledi. Bu toplantının açılışının ardından ‘’dönüm noktası’’ olarak gördüğü Birleşmiş Milletlerin ‘’75. Yıl Dönümünü Anma Bildirisi’’ni kabul edeceklerini dile getiren Bozkır, “Gelin, arzuladığımız geleceğe ve buna ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz formatta bir Birleşmiş Milletlere erişebilmek amacıyla kaynaklarımızı seferber edelim” dedi.