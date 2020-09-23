23.09.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
İstanbul trafiği için USTDA ile anlaşma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile yazılım şirketi SAS Türkiye arasında, ‘İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalandı.
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Saraçhane’deki İBB binasında anlaşmayı imzaladı. İmamoğlu, “Proje sayesinde trafik ışıklarına ihtiyaç duyan anlık müdahaleler yapılabileceğiz. Vatandaşlar, yoğun saatlerde en uygun ulaşım çözümlerine erişebilecekler” dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.