istanbul’da Libya zirvesi

Edinilen bilgiye göre Rus heyetle gündemi, Libya ve Suriye konusu oluşturacak. Libya’da ateşkes yanlısı olan Rusya’nın, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci general Halife Hafter’e verdiği destek de biliniyor. Bu görüşmelerden çıkması beklenen ortak mesajın “ateşkes” olmasının beklendiği belirtildi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH), başkent Trablus ve Watiya Hava üssünü ele geçirmesi, Hafter’in etkin askeri gücünün azalmasına sebep oldu. Rusya’nın, hem UMH’nin ele geçirdiği topraklar hem de stratejik konumu önemli olan Sirte’ye ilerleyişinden duyduğu kaygı sebebiyle, Türkiye’nin ve UMH’nin de onay vereceği ateşkes için yeni bir öneriyle gelebileceğinin beklendiği ifade edildi.



Dışişleri Bakanlığı’ndan Rus heyetin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 11 Haziran’da gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde heyetin ziyaretinin kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bölgesel konularda istişarelerde ve eşgüdümde bulunulması öngörülmektedir” denildi.