Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, istifa eden üç vekile ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu konuda yorum yapmaya gerek yok. Vekillerin kendi takdiridir. İstifalar demokratik bir tavırdır. Demokraside istifalar da olabilir. Arkadaşların kendi takdiridir. Bu konuda yorum yapacak bir şey yok. İstifa demokratik bir haktır. Konuşuldu, görüşüldü ama kendi takdirleridir.” Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına da, “Biz toplumun sorunlarına odaklanacağız. Toplumun sorunlarını ortaya koyup çözüm yollarını anlatacağız. Vatandaşın gündeminden kopmadan, vatandaşın gündemi belli, vatandaş sorunlarına çözüm bekliyor, ama bu hükümet suni gündemlerle gündemi geçiştiriyor. Biz vatandaşın gündemine odaklanıp çalışmalarımızı devam ettireceğiz” talimatını verdiği öğrenildi.

‘Yolumuza devam’

Üç vekilin istifası ve Muharrem İnce’nin parti kurma çalışmalarına ilişkin MYK’da, “Daha önce de istifalar oldu. Daha öncesinde de parti kuranlar oldu. O istifalar ve parti kurmalardan dolayı CHP sarsılmadı, herhangi bir şey kaybetmedi. Yolumuza devam edeceğiz” değerlendirmesi yapıldı. CHP’den ayrılan 3 ismin milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini belirten bazı MYK üyelerinin yorumu şöyle oldu:

“Bizim mücadele edeceğimiz yer belli, tek adam parti devleti, saray iktidarı, polemiğe hiç gerek yok. Bu parti sayesinde milletvekili oluyorlar. O zaman milletvekilliğinden de ayrılsın arkadaşlar çok ilkelilerse.”