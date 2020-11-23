‘İstikametimizde bir değişiklik yok’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı’yla, hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur” diye konuştu.

Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılması gerektiği yönündeki ifadelerine Arınç’ın adını anmadan tepki gösteren Erdoğan’ın mesajları satır başlarıyla şöyle:

ATILIM BAŞLATTIK: Ne yaparlarsa yapsınlar demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden, hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan, değişim kararlığından vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformlarıyla daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlattık.

İTTİFAKIN GİDİŞİNDEN MEMNUNUZ: Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm bireysel ve siyasi farklılıkların üzerine çıkılabileceğinin en güzel örneği olan Cumhur İttifakı’nın gidişinden gayet memnunuz. Sayın Bahçeli’ye ve tüm MHP camiasına, her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum

YENİ BİR FİTNE ATEŞİ: Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı’yla hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.

SONU HÜSRAN OLACAK: Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü’lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz... Türkiye’yi dışarıya şikayet ederek, başka ülkelerin yönetimlerine bize nasıl ve nerelerden saldıracaklarının akıllarını vererek, dün söylediğini bugün yalayarak siyaset yaptığını sananların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini organize edenlerin savunucusu olamayız. Her türlü fitne ve fesat girişimlerini reddediyor, sizlerden de dikkatli olmanızı istiyorum... Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza, Ankara’dan İstanbul’a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala’larla, onlarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Kobani’yi unutamayız.

HEYECAN GÖREMİYORUM: Ben şimdi salona bakıyorum, salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden Gümüşhane’nin, Burdur’un salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Isparta aynı şekilde inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içindeyiz. Aynı şekilde Sinoplu, Kastamonulu kardeşlerimi aynı heyecan içinde görmek istiyorum.

‘İlave tedbir gelebilir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına ilişkin, “Milletimiz, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğini yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz” dedi.

‘Avrupa’nın ayrılmaz parçasıyız’

Milletin binlerce yıldır doğu ile bağını güçlü tutarak hep batıya yöneldiğini dile getiren Erdoğan, asırlar boyunca farklı medeniyetler ve kültürler arasındaki ilişkinin vasıtası, hakkın ve hakkaniyetin temsilcisi olarak geniş bir coğrafyaya mühür vurulduğunu söyledi. Erdoğan konuşmasını söyle sürdürdü:

“Daha öncesini bir kenara bıraksak bile sadece Osmanlı’nın Avrupa’da 600 yıllık geçmişi vardır. Bugün de kendimizi Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Daima NATO başta olmak üzere batı ittifaklarının en güçlü üyesi olduk. Bizi başka arayışlara mecbur bırakmadıkları sürece savunmadan ticarete kadar tercihimizi hep batıdan yana kullandık. Ama bu ülkemize ve milletimize yönelik açık saldırılara, çifte standartlara boyun eğeceğimiz anlamına da gelmiyor. Her şeye rağmen hiçbir ülkeyle, kurumla siyaset yoluyla, diyalog, müzakere yoluyla çözülemeyecek sorunumuzun olmadığına inanıyoruz. Aynı temenniyi müttefikimiz Amerika ile olan ilişkilerimiz için de ifade ediyoruz. Kadim tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Körfez ülkeleri başta olmak üzere tüm Asya ve Afrika coğrafyasıyla önümüzde çok büyük iş birliği potansiyeli olduğunu da biliyoruz. Böylesine geniş bir vizyona sahip Türkiye’yi kendilerinin dahi uymadığı kuralları bahane ederek, köşeye sıkıştırmaya çalışanlardan artık bu yöntemlerden vazgeçmelerini istiyoruz.