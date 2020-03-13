İstiklal Marşı’nın 99’uncu yıl dönümü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir mesaj yayımlayarak İstiklal Marşı’nın, büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy’un Anadolu’nun dört bir yanında devam eden Milli Mücadele ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi eseri olduğunu belirtti. Şentop, “İstiklal Marşı, zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanıdır” ifadesini kullandı. Şentop, “Varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit karşısında, ‘nazlı’ ve ‘şanlı’ hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “İstiklal ve istikbalimizin ebedi teminatı olan İstiklal Marşı’mızın kabulünün 99’uncu yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum” mesajını paylaştı. İstiklal Marşı’nın 99 yıl önce Mehmet Akif Ersoy’un kaleme alışını konu alan “Korkma” isimli oyun da, Taceddin Dergâhı avlusunda izleyiciyle buluştu. Anmaya Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon da katıldı. Bu arada Ersoy’un Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’daki mücadelesini anlatan tiyatro oyunu da, Ankara Ulus’taki 1. TBMM Binası’nda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce sahnelendi.