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16.06.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

İtalya Dışişleri Bakanı geliyor

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine yarın Türkiye’ye geliyor.

İtalya Dışişleri Bakanı geliyor
ECEM TOPLAR Ankara

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Di Maio’nun, Türkiye’yi ikinci kez ziyaret edeceği belirtilirken, “Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak. Koronavirüs salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır” bilgisi paylaşıldı. Türkiye ile İtalya’nın uzlaşamadığı konuların başında, İtalya’nın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve darbeci Hafter’in yayınladığı Kahire Bildirgesi’ne destek vererek, Libya’daki çatışan taraflara tüm askeri operasyonları durdurma ve 5+5 formatındaki müzakerelere dönme çağrısında bulunması geliyor. Sınırının İtalya’ya kadar uzanmasının planlandığı Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanan Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (EastMed) projesi de iki ülke arasındaki sıkıntılı konu başlıklarından biri.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin tek taraflı enerji sondaj çalışmaları nedeniyle Doğu Akdeniz’de gerginlik tırmanırken, İyon Denizi’nde Yunanistan ve İtalya arasında anlaşma imzalanması, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmaya karşılık olarak yorumlanmıştı.

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