İtalya’ya ‘İrini’ sitemi

Di Maio’ya 17 Haziran’da yaptığı Libya ziyareti hakkında bilgi verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, “İtalya ile birlikte Libya’da kalıcı bir barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz. Burada İtalya’nın oynadığı kritik rolün farkındayız. Dengeli bir rol oynadılar. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter’in yanında olmadı” değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, İrini Operasyonu’na ilişkin, “Buradaki çatışmaların bir an önce durması için bu İrini Operasyonu’na katılan İtalya’nın iyi niyetinden de hiç şüphemiz yok ama bir şeyi söyledik. Dengeli olması lazım. İrini Operasyonu dengeli değil taraflı. Bunun içinde olan Fransa bizzat oraya silah götürüyor” dedi. Libya’da çatışmaların sona ermesinin sağlanması gerektiğini dile getiren Di Maio, “Amaç Libya’daki silahlı ihtilafın sona erdirilmesiydi. AB ülkeleri tam olması gerekeni yapmadı, bizim gemilerimiz de yeni devreye girdi. En azından ambargoya riayet edilmesi açısından önemli bir adım olabilir” dedi.



‘ABD ile Libya konusunu derinleştiriyoruz’



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ile video konferansla düzenlenen toplantıda Türkiye’nin, Suriye ve Libya’da kararlı duruşuna vurguladı. Oktay, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın 8 Haziran’daki telefon görüşmesinde mutabık kaldıkları üzere, Libya’da ikili konuşmalarımızı derinleştiriyoruz. ABD ve Türkiye birlikte pozitif fark yaratabilir” dedi.