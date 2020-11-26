‘İyi hal’ indirimi vicdanı yaralıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele Çalıştayı’na katıldı. Gül, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilebilmesi için atılan adımların istişare zeminde ele alınmasının değerli olduğunu, kurumların gücünü istişareden aldığını, politikaların bu çoğulculuk ve katılımcılık ekseninde ilerlediğini söyledi. 2019 ile 2020 UYAP verilerini ve bazı istatistikleri paylaşan Gül, şunları söyledi:



“2020’de kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresinin 80 günden 55 güne düştüğünü görmekteyiz. Yani soruşturmalar hızla neticelenmiş. Yine son dönemde tedbirlerin önleyici tedbirler olarak daha yoğun bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz.



Sadece koruyucu tedbir kararlarının değil, şiddet uygulayanı rehabilite etme ve ıslah edici, önleyici tedbir kararlarının gündeme gelmesi önemli bir gelişmedir. 2020 içinde 220 kişi hakkında elektronik kelepçe kararı verilmiştir. Elektronik kelepçe uygulaması bir önceki yıla göre yüzde 137 oranında artmıştır. Yine 2020 içinde 449 mağdur hakkında kimlik ve iş yeri değişiklik kararı verilmiştir.”



Meselenin bir istatistik meselesi değil, adalet meselesi olduğunu belirten Gül, bir kadın bile şiddet karşısında mağdur ve çaresiz kalmayana kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek zorunda olduklarını ifade etti. Gül, uygulamacıların mesleğin başında bu hassasiyetinin gelişmesi ve bu konuda eğitimler alınmasının önemli bir başlık olduğunu vurgularken, bu kapsamda 2019’da 2 bin 597 hâkim ve cumhuriyet savcısına, 2020’de ise 404 hâkim ve cumhuriyet savcısına, “Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar” ve “6284 sayılı Kanun Uygulamaları” konularında eğitimler verildiğini aktardı. Gül, 2019-2020 yıllarında toplam 2 bin 687 hâkim ve cumhuriyet savcısı adayına da bu yönde eğitimler verildiğini söyledi.

Yargı mensuplarına uyarı

Gül, duruşmalarda iyi hal konusunun da bazen kamu vicdanını yaraladığını ifade etti. “Kamu vicdanını yaralayan sonuçlara yol açan bu tür kararlardan da kaçınılması yine milletimizin bu süreçte bir beklentisidir” diyen Gül şöyle devam etti: “Kanun, ‘uygulamaya cezaları bireyselleştirin’ diyor. Ama kanun, bunun otomatik uygulamayı öngörmüyor. Dolayısıyla kanun, somut ve tatmin edici bir gerekçe öneriyor. Bu konuda da uygulayıcıların, toplumsal vicdanı yine dikkate alacak şekilde uygulamayı bu çerçevede yapacaklarına inancımız tamdır.”