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20.09.2020 - 12:29 | | AA

Ä°YÄ° Parti 2. OlaÄŸan KurultayÄ± baÅŸladÄ±!

Â Ä°YÄ° Parti 2. OlaÄŸan KurultayÄ± Divan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na seÃ§ilen KalkÄ±nma PolitikalarÄ± BaÅŸkan Ä°smail TatlÄ±oÄŸlu ve Genel Sekreter UÄŸur Poyraz'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

Ä°YÄ° Parti 2. OlaÄŸan KurultayÄ± baÅŸladÄ±!

Genel BaÅŸkan Meral AkÅŸener'in kurultayÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AltÄ±npark'takiÂ  alana gelmesi ve delegeleri selamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Divan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturuldu.

Kurultay, Divan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na seÃ§ilen KalkÄ±nma PolitikalarÄ± BaÅŸkanÂÄ°smail TatlÄ±oÄŸlu ve Genel Sekreter UÄŸur Poyraz'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ  Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

Daha sonra gÃ¼ndem gereÄŸi saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± veÂ  ÅŸehitler iÃ§in Fatiha Suresi okundu.

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Önce dövdüler sonra kaçÄ±rdÄ±lar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kiÅŸi alacak verecek meselesi yüzünden bir yÄ±kama istasyonunda kameralarÄ±n önünde feci ÅŸekilde dövüldü, sonra kaçÄ±rÄ±ldÄ±. Arabaya bindirilen kiÅŸi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladÄ± ancak arkadan gelen baÅŸka bir aracÄ±n altÄ±nda kalarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Darp ve kaçÄ±rma anlarÄ± kameraya yansÄ±rken, polis geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
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