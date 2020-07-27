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27.07.2020 - 17:28 | | AA

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığına Ensarioğlu yeniden seçildi

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığına Vejdin Ensarioğlu yeniden getirildi.

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığına Ensarioğlu yeniden seçildi

Yenişehir ilçesindeki bir tesiste düzenlenen ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde alınan tedbirlerle yapılan seçim sonucunda Ensarioğlu, başkan seçildi.

Ensarioğlu yaptığı açıklamada, pandemi dolayısıyla kongreye genel merkezden katılım olmadığını ifade ederek, "Maalesef pandemi kuralları çerçevesinde istediğimiz ve hayal ettiğimiz gibi yapamadık. Önceliğimiz halkımızın ve sizlerin sağlığı olduğu için, kongremizi bu açık alanda az sayıda katılımla yapmak durumunda kaldık." dedi.

Kocaeli'de maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdüSon dakik gelen habere göre; Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Başına askı demiri ile darbe alan Salih Ergün tedaviye alındı.
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