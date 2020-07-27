İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığına Ensarioğlu yeniden seçildi

Yenişehir ilçesindeki bir tesiste düzenlenen ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde alınan tedbirlerle yapılan seçim sonucunda Ensarioğlu, başkan seçildi.

Ensarioğlu yaptığı açıklamada, pandemi dolayısıyla kongreye genel merkezden katılım olmadığını ifade ederek, "Maalesef pandemi kuralları çerçevesinde istediğimiz ve hayal ettiğimiz gibi yapamadık. Önceliğimiz halkımızın ve sizlerin sağlığı olduğu için, kongremizi bu açık alanda az sayıda katılımla yapmak durumunda kaldık." dedi.