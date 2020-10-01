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01.10.2020 - 13:30 |

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'na İsmail Tatlıoğlu seçildi

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na seçildi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'na İsmail Tatlıoğlu seçildi

İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında basına kapalı toplandı.

Toplantıda, grup başkanlığı ve grup başkanvekilleri seçimi yapıldı. Tatlıoğlu, grup başkanı seçilirken, grup başkanvekilliğinde değişikliğe gidilmedi.

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Grup Başkanvekililiği görevine devam edecek.

Biri trans birey 5 kişi! Hamama götürüp tövbe ettirdilerBursa'da trans birey ile anlaşan adamın 20 bin lira ve aracı gasp edildi. Cep telefonu kamerasına, ''Bir daha fuhuş yapmayacağım'' diye yemin ettirilerek video kaydı yapılan adam, pompalı tüfek zoruyla hamama götürüldü. Gusül abdesti aldırılıp tövbe ettirilen adamın şikayeti üzerine yakalanan biri trans birey 5 şüpheli tutuklandı.
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