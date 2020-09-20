İYİ Parti’de korona önlemli 2. Kurultay

İYİ Parti, “Millet Bizi Çağırıyor” sloganıyla bugün ANFA Altınpark’ta 2. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek. Bin 379 delege Genel Başkanlık ve parti yetkili kurullarının seçimi için oy kullanacak.

Genel Başkan Meral Akşener’in liderlik için tek aday olması beklenen kongrede asıl yarış, Genel İdare Kurulu’nun (GİK) 50, Merkez Disiplin Kurulu’nun (MDK) 11 üyeliği için olacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak kurultaya parti görevlileri, delegeler ve medya mensupları dışında kimse alınmayacak.

‘İktidar kurultayımız’

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, kurultay öncesi Milliyet’e şu değerlendirmede bulundu:

“Bu kurultay bizim için milletimize, hangi dertlerine nasıl derman olacağımızı anlatma, iktidara geliş, iktidarda hangi programları uygulayacağımızı, hangi kadrolarla memleketin hizmetini göreceğimizi, bu kararlılığı teyit kurultayı. Memleketin gündemine odaklanmış, milletin dertlerini çözmeye kararlı, işsizliği, asgari ücreti, TL’deki değer kayıplarını, ekonomimizin kırılganlığını tersine çevirecek güçlü bir ekonomiyi ayağa kaldıracak siyasi sorumluluğu organize edeceğiz.

Türkiye’de artık ciddi bir ekonomik programa, ciddi bir iktisadi kalkınma ve toparlanma programına, ciddi bir eğitim programına ihtiyacımız var. Gençlerinin memleketten ümidini kestiği; dar gelirlilerin, emeklilerin, asgari ücretlilerin artık yaşam konforunu kaybettiği bir ülke ayakta zor durur. Yatırım çekemeyen, yatırım alamayan, turizm gelirleri azalan, ihracatı ithal ettiği ürünlere bağlı bir ülke ayakta zor kalır. Gülen, tebessüm eden, dinleyen, anlayan, memleketin meselelerini çözen bir siyasal ciddiyeti organize etmeye gayret edeceğiz.”

‘Genel Başkan’ın takdiri’

Ağıralioğlu, Genel Başkan Akşener’in partinin yetkili kurulları için yapılacak seçimde “anahtar liste” çıkaracağı iddiasına yönelik ise şunları söyledi:

“Genel olarak genel başkanlar çalışma arkadaşlarını seçebilirler, bu normaldir. Çünkü delegenin tanıması çok mümkün olmayan, delege nezdinde imza ile oyla çıkabilmesi çok mümkün olmayan insanlar da vardır; partinin komuta kademelerine taşınması gereken. Genel Başkan da bu hakkını kullanacaktır. Kurultayımız çarşaf liste ile olacak ama Genel Başkan’ın da bir takdiri olacaktır.”