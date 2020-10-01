01.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
İYİ Parti’de liste arbedesi
İYİ Parti’de, Kurultay’da Genel İdare Kurulu (GİK) seçimlerine yönelik delegelere dağıtılan “oy verilmeyecekler” listesiyle ilgili tartışmalar sürerken, gerilim dün genel merkez binasına da taşındı.
Genel Başkan Meral Akşener ile liste iddialarını konuşmak için görüşmek isteyen partili grup ile güvenlik görevlileri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Grup adına açıklama yapan Serhat Yıldırım, Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı olduğunu belirterek, “İYİ Parti’nin kurucularıyız. 24 Haziran’dan sonra yenileme süreci adı altında ‘Daha iyi olacak’ diye partimizden istifa ettirdiler. Sonra yerimize atamalar yaptılar. Bir günlük üye kişileri kurduğumuz teşkilatlara oturttular, il ve ilçe başkanı yaptılar. Usulsüzlükler sonucu delege seçimlerinde, ilçe kongrelerinde bizim haklarımızı gasbettiler, bu haklarımızı istiyoruz. Gerekirse yargıya gideceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.