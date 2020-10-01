İYİ Parti’de liste arbedesi

Genel Başkan Meral Akşener ile liste iddialarını konuşmak için görüşmek isteyen partili grup ile güvenlik görevlileri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Grup adına açıklama yapan Serhat Yıldırım, Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı olduğunu belirterek, “İYİ Parti’nin kurucularıyız. 24 Haziran’dan sonra yenileme süreci adı altında ‘Daha iyi olacak’ diye partimizden istifa ettirdiler. Sonra yerimize atamalar yaptılar. Bir günlük üye kişileri kurduğumuz teşkilatlara oturttular, il ve ilçe başkanı yaptılar. Usulsüzlükler sonucu delege seçimlerinde, ilçe kongrelerinde bizim haklarımızı gasbettiler, bu haklarımızı istiyoruz. Gerekirse yargıya gideceğiz” dedi.