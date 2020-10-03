İYİ Parti’de sözcülük kalktı

Akşener, Başkanlık Divanı’nın 14 olan üye sayısını 18’e yükseltti. Bu kapsamda Genel Merkez bünyesinde, Doğa ve Çevre Politikaları, Ortadoğu Politikaları, Eğitim Politikaları ile Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler başkanlıkları oluşturuldu. Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı ise Hukuk ve Adalet Politikaları ile Seçim İşleri Başkanlığı olarak ikiye ayrıldı. Yeni dizayn ile Siyaset Akademisi Başkanlığı da kaldırıldı. Ekonomi profesörü Ümit Özlale, hukukçu Bahadır Erdem, Burak Akburak, Arzu Önşen, Ünzile Yüksel ve Mehmet Tolga Akalın, Divan’ın yeni isimleri oldu. Akşener, parti tüzüğündeki yetkiyi kullanarak MHP’den ihraç edilen ve kurultaydan önce partisine katılan Samsun Milletvekili Erhan Usta’yı GİK dışından Başkanlık Divanı’na aldı. İYİ Parti Tüzüğü, geçmemek koşuluyla GİK dışından da Başkanlık Divanı’na üye ataması konusunda Genel Başkan’a yetki veriyor. Akşener hukuk profesörü Erdem’i Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı yaptı.

Aydın’ı korudu

Önceki Başkanlık Divanı’nda Siyasi İşler Başkanı olan Salim Ensarioğlu yeni kurulan Ortadoğu Politikaları Başkanlığı’na getirildi. Yeni Başkanlık Divanı’nda parti sözcülüğü ile ilgili görevlendirme yapılmadı. Parti Sözcülüğü görevini yürüten Yavuz Ağıralioğlu, yeni kurulan Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı’na kaydırıldı. Akşener, bazı milletvekillerinin “oy verilmeyecekler listesi” için sorumlu tutup parti yönetiminde görev verilmemesini istedikleri Koray Aydın’ı ise Teşkilat Başkanı olarak korudu. Aydın’ın yönetime alınmasına karşı çıkan vekillerin nasıl bir tutum alacağı ise merak konusu. Kulislere yansıyan bilgiye göre, bu milletvekilleri gelecek hafta bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapacak.