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23.09.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

İYİ Parti’de ‘twitter’ üzerinden kapışma

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı’ndaki Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimlerinde delegelere gönderildiği iddia edilen “oy verilmeyecekler” listesi, parti içi tartışmaya yol açtı.

İYİ Parti’de ‘twitter’ üzerinden kapışma
BAHAR ATAKAN Ankara

Delegeye dağıtılan listede, İYİ Parti milletvekilleri İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feriduh Bahşi, Ayhan Erel, Aydın Adnan Sezgin, genel başkan yardımcısı Yavuz Temizer’in de ismi yer aldı. Seçimde aday olmamalarına karşın Koncuk ve Özdağ’ın isimlerinin de bu listede yer alması dikkati çekti. Kurultaydaki seçimin ardından İYİ Parti, Çıray, Bahşi, Temizer ve Biçer’in GİK’e giremediğini; Nuhoğlu, Sezgin, Erel ve Cesur’un ise yedek listede olduğunu açıkladı.“Oy verilmeyecekler” listesinde adı geçenler, twitter’dan yaptıkları açıklamalarla Akşener’e mesaj gönderdi. Çıray, Akşener ile görüşerek rahatsızlığını iletti. İddiaya göre; görüşmede Akşener, Çıray’a listeye ilişkin bilgisi olmadığını söyledi. Kulislerde, Akşener ve partinin avukatlığını yapan Bahşi, partinin kuruluşunda yaşanan maddi sıkıntıların aşılmasında rol oynayan Nuhoğlu ve Erel’in listede olması “Akşener’in çevresindeki milliyetçi-ülkücü isimlerin uzaklaştırma girişimi” şeklinde de değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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