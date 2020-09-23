İYİ Parti’de ‘twitter’ üzerinden kapışma

Delegeye dağıtılan listede, İYİ Parti milletvekilleri İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feriduh Bahşi, Ayhan Erel, Aydın Adnan Sezgin, genel başkan yardımcısı Yavuz Temizer’in de ismi yer aldı. Seçimde aday olmamalarına karşın Koncuk ve Özdağ’ın isimlerinin de bu listede yer alması dikkati çekti. Kurultaydaki seçimin ardından İYİ Parti, Çıray, Bahşi, Temizer ve Biçer’in GİK’e giremediğini; Nuhoğlu, Sezgin, Erel ve Cesur’un ise yedek listede olduğunu açıkladı.“Oy verilmeyecekler” listesinde adı geçenler, twitter’dan yaptıkları açıklamalarla Akşener’e mesaj gönderdi. Çıray, Akşener ile görüşerek rahatsızlığını iletti. İddiaya göre; görüşmede Akşener, Çıray’a listeye ilişkin bilgisi olmadığını söyledi. Kulislerde, Akşener ve partinin avukatlığını yapan Bahşi, partinin kuruluşunda yaşanan maddi sıkıntıların aşılmasında rol oynayan Nuhoğlu ve Erel’in listede olması “Akşener’in çevresindeki milliyetçi-ülkücü isimlerin uzaklaştırma girişimi” şeklinde de değerlendirildi.