İYİ Parti’de yeni bir FETÖ polemiği daha

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Daha önce FETÖ üyeliğinden yargılanan İYİ Parti İl başkanı Ayşegül Özyanık, onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı” ifadelerine yer verdi.

Özyanık ise sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi. Özyanık, “Bana FETÖ’cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir” dedi.