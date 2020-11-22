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22.11.2020 - 07:00 | | RİZE DHA

İYİ Parti’de yeni bir FETÖ polemiği daha

Rize’de İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, partisinin İl Başkanı Ayşegül Özyanık’ı FETÖ üyesi olmakla suçladı.

İYİ Parti’de yeni bir FETÖ polemiği daha

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Daha önce FETÖ üyeliğinden yargılanan İYİ Parti İl başkanı Ayşegül Özyanık, onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı” ifadelerine yer verdi.

Özyanık ise sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi. Özyanık, “Bana FETÖ’cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir” dedi.

10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yediBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı
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